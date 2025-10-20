spot_img
lunedì 20 Ottobre 2025
Lady Gaga, a Milano il suo ‘Mayhem Ball’ è un’opera Gothic Pop

(Adnkronos) – Lady Gaga a Milano per il primo dei due show sold out al Forum di Assago del suo ‘Mayhem Ball Tour’, un’opera Gothic Pop di oltre due ore e 30 brani in scaletta. La popstar, accolta da un boato, è entrata in scena issata su un’enorme crinolina rossa con al suo interno una gabbia di ferro nella quale danzavano i ballerini, per poi attaccare ‘Abracadabra’, dal nuovo album ‘Mayhem’ e altre hit del suo repertorio tra cui ‘Poker Face’, ‘Judas’ , ‘Bad Romance’ e ‘Paparazzi’. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

