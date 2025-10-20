spot_img
lunedì 20 Ottobre 2025
Giornata culturale a Corciano: tutti i musei visitabili a 1 euro

Corciano CentroEventi e Cultura
Domenica 26 ottobre, il borgo di Corciano apre le sue porte alla cultura con una giornata speciale promossa dall’amministrazione comunale. Per l’occasione, sarà possibile visitare i musei del territorio con un biglietto simbolico di un euro a persona.

L’iniziativa punta a valorizzare il patrimonio storico e artistico di Corciano, offrendo ai cittadini e ai visitatori l’opportunità di scoprire i luoghi più significativi della storia locale.

Tra le tappe principali della giornata:

  • Museo Antiquarium (via Cornaletto, 4/c), che ospita una sezione paleontologica, una preistorica e una di archeologia classica con reperti etrusco-romani, inclusa la ricostruzione di tombe a grandezza naturale.

  • Museo della Casa Contadina (via Tarragone, 16), dimora rurale perfettamente ricostruita con una raccolta di oggetti legati alla vita domestica e agricola dei secoli scorsi.

  • Centro espositivo sulla Cultura Medievale e Rinascimentale (via Fabrizio Ballarini, 11), dove si possono ammirare simboli storici del Castello, come l’antica chiave di ingresso e lo Statuto del 1560.

  • Museo della Pievania (via Tarragone, 12), che conserva testimonianze artistiche e documenti significativi legati alla storia e alla devozione della comunità.

L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per conoscere più da vicino la storia e la cultura di Corciano, immergendosi nelle tradizioni locali e nei tesori del borgo.

