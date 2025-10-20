spot_img
martedì 21 Ottobre 2025
Cremonese-Udinese finisce 1-1: gol di Terracciano e Zaniolo

adn-ultimora
(Adnkronos) – Cremonese-Udinese 1-1 nel posticipo della 7/a giornata di Serie A. La prima a segnare, dopo appena 4', è la Cremonese che va in rete con un colpo di testa di Terracciano. Nel secondo tempo l'Udinese trova il pareggio al 51' con un altro colpo di testa di Zaniolo. Il risultato di oggi porta i grigiorossi a quota 10 punti in classifica, friulani a 9.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

