spot_img
lunedì 20 Ottobre 2025
spot_img

Bonus patente, oggi il click day: a chi è destinato, a quanto ammonta, come fare domanda

adn-ultimora
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Bonus Patente Autotrasporto, click day al via. A partire dalle 12 di oggi, lunedì 20 ottobre 2025, sarà nuovamente attiva la piattaforma online del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la presentazione delle domande relative all'incentivo. Lo stanziamento complessivo previsto per questa nuova fase è di 4,7 milioni di euro.  L’incentivo è destinato a giovani tra i 18 e i 35 anni, cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, che intendono conseguire le patenti professionali necessarie per la guida di veicoli destinati al trasporto di persone o merci.  Il contributo copre fino all’80% delle spese sostenute per la formazione, fino a un massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario, e può essere utilizzato esclusivamente presso enti di formazione accreditati. Non sono previsti limiti di reddito o Isee. Le domande potranno essere inoltrate fino a esaurimento delle risorse attraverso la piattaforma ufficiale. Per inoltrare le domande, questo il link di riferimento.  
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie