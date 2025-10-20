Ballando con le stelle, duello Lucarelli-Brilli si sposta sui social

(Adnkronos) –
Nancy Brilly e Selvaggia Lucarelli, nuova puntata. Il rapporto teso tra la concorrente di Ballando con le stelle e la giurata approda dalla tv ai social. La 'miccia' dell'ultimo scontro a distanza sono le parole dell'attrice durante la puntata di 'Da noi a ruota libera' in onda ieri. "In giuria ci sono dei bulli", ha detto la concorrente riferendosi in maniera esplicita a Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. "Fermo restando che stiamo parlando di cazzate, volevo dire a Nancy Brilli che da due settimane fa il giro delle tv a lagnarsi perché i giurati 'vanno sul personale', che nessuno è mai andato sul personale, ma al massimo si è detto che non balla bene e alibi non ne esistono", scrive oggi Lucarelli. "Lei in compenso continua a fare storie e ospitate dandoci (soprattutto a me) dei bulli, degli scorbutici, incompetenti, postando storie della sua amica che scrive che mi prenderebbe a cazzotti se mi incontrasse. Roba che se lo facessi io sarei al 41 bis", aggiunge. "Nancy, serena. Ti dirò 'ok' come sabato scorso e la settimana prima ancora (in cui neppure sono stata interpellata sul tuo ballo), così ballerai più serena e vincerai senz'altro Ballando con le stelle!", afferma ancora. Un follower riferisce a Lucarelli di dichiarazioni che Brilli avrebbe rilasciato a Domenica In: anche il figlio dell'attrice avrebbe manifestato l'intenzione di parlare con la giurata. "Io in settimana non parlo di lei perché c'è poco da dire, ma comunque qualcuno le spieghi che è Ballando, non Suburra", chiosa Lucarelli. Nancy Brilli puntualizza a stretto giro: "Ero dalla Fialdini e nessuno ha minacciato nessuno. Alcune persone ritengono di poter dire qualsiasi cosa e pretenderebbero che nessuno ribattesse. Interessante", scrive. A chi la invita a prendere tutto con leggerezza, l'attrice risponde: "Cuore leggerissimo, infatti. E' tutto un gioco e ognuno ha il suo ruolo". Non è meglio ignorare Selvaggia Lucarelli? "Da ora sì".
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ballando con le stelle, duello Lucarelli-Brilli si sposta sui social
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.