Straquasar, aperte le iscrizioni per l’ottava edizione: si corre il 9 novembre

Tutto pronto per l’ottava edizione della Straquasar, ormai diventata una delle classiche del calendario podistico umbro. L’appuntamento è fissato per domenica 9 novembre, con partenza e arrivo al Quasar Village e un tracciato di circa 10,5 chilometri che attraverserà le suggestive campagne di Solomeo.

Iscrizioni aperte: come partecipare

Le preiscrizioni sono già in corso sul sito www.icron.it. Per informazioni è possibile contattare il numero 360343785. La gara è aperta agli atleti tesserati Fidal, Runcard ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, o comunque in possesso della certificazione medica agonistica in corso di validità. È possibile tesserarsi anche con una delle società organizzatrici.

Un percorso più agevole e caratteristico

Il tracciato, già rinnovato lo scorso anno, è stato pensato per essere più agevole e suggestivo, mantenendo un forte impatto naturale con il territorio. Il percorso si snoda attraverso le campagne circostanti Solomeo, completamente inibito al traffico automobilistico per garantire la massima sicurezza ai partecipanti.

La partenza è fissata per le ore 10 dal Quasar Village, che sarà anche il punto di arrivo della competizione.

Non solo corsa: walking e passeggiata per tutti

Accanto alla gara competitiva, la manifestazione propone altre due iniziative per coinvolgere un pubblico più ampio:

Walking Quasar (8 km): una camminata autogestita che ricalcherà solo in parte il percorso competitivo, attraversando le campagne del territorio

(8 km): una camminata autogestita che ricalcherà solo in parte il percorso competitivo, attraversando le campagne del territorio Passeggiata tradizionale (3,5 km): aperta alle scuole e a tutti coloro che vogliono vivere una mattinata di sport in modo non competitivo

Premi originali: Gift Card del Quasar

Quest’anno i premi manterranno la formula già sperimentata con successo: Gift Card liberamente spendibili presso le attività commerciali del Quasar Village che hanno scelto di collaborare all’iniziativa. Saranno premiati:

I primi tre assoluti uomini e donne

I primi cinque di ognuna delle 13 categorie previste

Le prime tre società classificate

Tutti i partecipanti alla gara riceveranno comunque un pacco gara.

Il premio “Eros Bastianini” per i veterani della Straquasar

Anche quest’anno sarà assegnato il premio alla memoria di Eros Bastianini, che aveva partecipato alle prime cinque edizioni della competizione. Il riconoscimento, realizzato in collaborazione con Euronics, è destinato ai “senatori” della manifestazione, ovvero a coloro che hanno preso parte a tutte le edizioni della Straquasar.

Una gara che fa rete sul territorio

La Straquasar è organizzata dal Quasar Village insieme alle società Unatici Ellera Corciano, presieduta da Anna Maria Falchetti, e Cdp Atletica Perugia (la squadra del Circolo Dipendenti Perugina), con il fondamentale apporto di Archi’s Comunicazione.

Sotto l’egida della Fidal Umbria e dell’Endas, collaborano all’evento anche l’associazione L’Unanuova, l’Amministrazione Comunale di Corciano e la Protezione Civile, che garantirà la sicurezza lungo tutto il tracciato. La Straquasar è diventata negli anni un appuntamento imperdibile per centinaia di atleti umbri e delle regioni limitrofe, essendo tappa sia del circuito Avis umbro-toscano che di quello regionale dei Borghi più belli d’Italia.