(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, domenica 19 ottobre, alla New Balance Arena di Bergamo l'Atalanta ospita la Lazio nella settima giornata di campionato. La squadra di Juric è reduce dal pareggio interno contro il Como per 1-1 ed è sesta con 10 punti. Quella di Sarri ha pareggiato 3-3 nell'ultimo turno contro il Torino ed è tredicesima a quota 7.
Dove vedere Atalanta-Lazio? La partita è trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma anche dai canali Sky Sport. L'evento si potrà seguire anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn. Nella prossima giornata di Serie A, la Lazio affronterà la Juventus all'Olimpico (domenica 26 ottobre alle 20:45). L'Atalanta tornerà invece in campo sabato 25, in trasferta contro la Cremonese alle 20:45.
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Agrigento, trovato il corpo di Marianna Bello dopo 18 giorni di ricerche. Era stata trascinata dall’alluvione
Serie A, oggi Atalanta-Lazio – Il big match in diretta
(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, domenica 19 ottobre, alla New Balance Arena di Bergamo l'Atalanta ospita la Lazio nella settima giornata di campionato. La squadra di Juric è reduce dal pareggio interno contro il Como per 1-1 ed è sesta con 10 punti. Quella di Sarri ha pareggiato 3-3 nell'ultimo turno contro il Torino ed è tredicesima a quota 7.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.