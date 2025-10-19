spot_img
domenica 19 Ottobre 2025
Manovra, la bozza: calano accise benzina ma aumentano per gasolio

3

(Adnkronos) –
Calano le accise sulla benzina ma aumentano per il gasolio. Lo prevede la bozza della Manovra 2026 approvata venerdì dal Consiglio dei ministri e attesa in settimana in Parlamento. "Ai fini del superamento del sussidio ambientalmente dannoso", dal 2026 "sono applicate una riduzione dell'accisa sulle benzine nella misura di 4,05 centesimi di euro per litro e un aumento, nella medesima misura, dell’accisa applicata al gasolio impiegato come carburante", si legge nel testo. Conseguentemente, le aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante sono pari a 672,90 euro per mille litri per la benzina e 672,90 per mille litri per il gasolio usato come carburante Attualmente, le accise sulla benzina sono pari a 713 euro per 1000 litri e quelle del gasolio a 632 euro per 1000 litri per il gasolio. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

