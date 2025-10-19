(Adnkronos) – Scintille a Ballando con le stelle tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso. Oggi, sabato 18 ottobre, dopo la performance della conduttrice televisiva, la giornalista l'ha incalzata con un commento che ha provocato una reazione emotiva: "C'erano aspettative enormi su di te. Di una Barbara D'Urso donna di televisione che fa show", "io posso fare intrattenimento se è il mio show, questo non è il mio show e io faccio la concorrente", è stata la replica piccata di D'Urso, che si è presa gli applausi del pubblico. Ma Lucarelli non si è arresa. "Tu ti stai nascondendo dietro meravigliose coreografie. C'è un problema a livello di show. Tu lo sai benissimo. Tu sei stata la tv per decenni e sei stata anche la più brava nel tuo segmento. Ballate molto bene, però il vero problema è cosa si dirà dopo, che balli bene e fine", ha detto la giornalista suggerendo poi alla conduttrice di parlare di più della sua vita privata. La miccia però è stata un'altra. "Barbara eri ferma da un anno e mezzo", ha detto Lucarelli, provocando la reazione immediata di D'Urso: "In realtà erano due anni, e poi io ero ferma ingiustamente. So che in questo ambiente si può stare fermi a lungo ma dipende dalle motivazioni". "Non sei la piccola fiammiferaia", replica Lucarelli. "Selvaggia tu non puoi sapere cosa è successo due anni fa, professionalmente ed emotivamente. Non so se si dirà mai", ha concluso D'Urso.
Ballando, Barbara D’Urso: “Io due anni fa fatta fuori ingiustamente”
