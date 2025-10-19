(Adnkronos) – "Non so chi si sia messo a perdere del tempo così, ma trovo ignobile e pericoloso che qualcuno abbia creato un video con l'intelligenza artificiale completamente falso per attribuirmi dichiarazioni mai fatte sul grave attentato di cui è stato vittima Ranucci. A individuare i responsabili penseranno gli inquirenti, in seguito alla denuncia che sto depositando. Non hanno niente da fare meglio che spargere odio e menzogne". Lo scrive sui social il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, pubblicando il falso video realizzato con l'intelligenza artificiale e diffuso in queste ore, riguardante l'attentato subito dal giornalista Sigfrido Ranucci.
Attentato a Ranucci, sui social video fake Donzelli. Il deputato: “Odio su di me”
