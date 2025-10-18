spot_img
sabato 18 Ottobre 2025
Torino-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli. Oggi, sabato 18 ottobre, i partenopei sfidano il Torino – in diretta tv e streaming – nella trasferta valida per la settima giornata di Serie A. La squadra di Conte è reduce dalla vittoria nell'ultimo turno di campionato contro il Genoa al Maradona e arriva al match da prima in classifica con 15 punti conquistati fin qui. Quella di Broni invece ha pareggiato 3-3 all'Olimpico di Roma contro la Lazio ed è sedicesima a quota 5.  La sfida tra Torino e Napoli è in programma oggi, sabato 18 ottobre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: 
Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Lazaro; Casadei, Asllani, Tameze; Ngonge, Simeone, Vlasic. All. Baroni 
Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour; Neres, De Bruyne, Anguissa, McTominay; Hojlund. All. Conte  Torino-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

