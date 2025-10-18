Roma-Inter 0-1, gol di Bonny e nerazzurri in vetta con giallorossi e Napoli

(Adnkronos) – L'Inter vince 1-0 sul campo della Roma nel big match della settima giornata della Serie A, oggi 18 ottobre. I nerazzurri si impongono con il gol di Bonny, la formazione di Chivu aggancia al primo posto i giallorossi e il Napoli, battuto dal Torino. Il trio guida la classifica con 15 punti. La sfida dell'Olimpico si sblocca subito. Al 7' Barella imbuca, la difesa della Roma dorme e Bonny può battere Svilar, non impeccabile nella circostanza. I padroni di casa accusano il colpo, la difesa capitolina sbanda ancora al 15'. N'Dicka offre il pallone a Mkhitaryan, che spara alle stelle e spreca la chance per il raddoppio. Il primo tempo non regala troppe emozioni in un quadro bloccato: l'Inter controlla il match e spinge, la Roma è costretta a rallentare in attesa di tempi migliori. I giallorossi faticano a creare gioco anche in avvio di ripresa, solo da corner si arriva all'occasione che Dovbyk non sfrutta: colpo di testa impreciso. L'Inter cerca di sfruttare gli spazi a disposizione. L'accelerazione di Frattesi all'85' offre un pallone invitante a Mkhitaryan: palo. L'assedio finale della Roma non produce granché: Sommer può limitarsi all'ordinaria amministrazione, l'Inter vince e aggancia la vetta.

