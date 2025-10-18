(Adnkronos) – Un ragazzo di 20 anni, di origini straniere, è morto nella notte dopo esser stato ferito con una coltellata nel parcheggio della facoltà di Economia, a Perugia. Sul posto i sanitari del 118 che, dopo inutili tentativi di rianimazione, hanno chiamato i poliziotti ora impegnati nelle indagini.
Perugia, ragazzo ucciso con una coltellata in parcheggio facoltà Economia
