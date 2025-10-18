spot_img
sabato 18 Ottobre 2025
spot_img

Napoli, tenta di sedare una lite in strada: accoltellato 18enne

adn-ultimora
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Tenta di sedare una lite in strada, 18enne accoltellato a Napoli. La polizia di Stato indaga sull'episodio accaduto questa notte in via Petrarca. Secondo quanto riferito dal ragazzo, il 18enne era in strada insieme a un amico, quando avrebbe tentato di sedare una lite in corso tra alcuni giovani. Nella colluttazione, il 18enne è rimasto ferito, accoltellato a un fianco e a una mano. Medicato all'ospedale Fatebenefratelli, è stato dimesso con una prognosi di 14 giorni. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di polizia Posillipo.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie