(Adnkronos) – Tenta di sedare una lite in strada, 18enne accoltellato a Napoli. La polizia di Stato indaga sull'episodio accaduto questa notte in via Petrarca. Secondo quanto riferito dal ragazzo, il 18enne era in strada insieme a un amico, quando avrebbe tentato di sedare una lite in corso tra alcuni giovani. Nella colluttazione, il 18enne è rimasto ferito, accoltellato a un fianco e a una mano. Medicato all'ospedale Fatebenefratelli, è stato dimesso con una prognosi di 14 giorni. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di polizia Posillipo.
Napoli, tenta di sedare una lite in strada: accoltellato 18enne
