sabato 18 Ottobre 2025
M5S, Chiara Appendino si dimette da vicepresidente del movimento

adn-ultimora
0

(Adnkronos) – Chiara Appendino, secondo quanto apprende l’Adnkronos, ha rassegnato le sue dimissioni da vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Durante la riunione del Consiglio nazionale, ancora in corso, l’ex sindaca di Torino ha formalizzato la decisione che era nell’aria da qualche giorno e ventilata, in un primo momento, martedì durante la congiunta dei gruppi parlamentari pentastellati. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

