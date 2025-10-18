(Adnkronos) – Chiara Appendino, secondo quanto apprende l’Adnkronos, ha rassegnato le sue dimissioni da vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Durante la riunione del Consiglio nazionale, ancora in corso, l’ex sindaca di Torino ha formalizzato la decisione che era nell’aria da qualche giorno e ventilata, in un primo momento, martedì durante la congiunta dei gruppi parlamentari pentastellati.
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Dall”orologiaio’ di Maurizio de Giovanni all’autobiografia di Renato Pozzetto, le novità in libreria
M5S, Chiara Appendino si dimette da vicepresidente del movimento
(Adnkronos) – Chiara Appendino, secondo quanto apprende l’Adnkronos, ha rassegnato le sue dimissioni da vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Durante la riunione del Consiglio nazionale, ancora in corso, l’ex sindaca di Torino ha formalizzato la decisione che era nell’aria da qualche giorno e ventilata, in un primo momento, martedì durante la congiunta dei gruppi parlamentari pentastellati.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.