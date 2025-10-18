(Adnkronos) – "Dici sempre le stesse cose…". Marcella Bella bacchetta Selvaggia Lucarelli e i ruoli quasi si ribaltano nella terza puntata di Ballando con le stelle. "Vedrai gli schiaffi che do stasera", dice la giurata rivolgendosi a Milly Carlucci, che nota l'acconciatura 'particolare' della giornalista. E lo 'schiaffo' a Marcella Bella, in effetti, dopo l'esibizione arriva: "Era tutto un po' moscio, sembrava un sacrificio del tuo corpo agli dei pagani". La concorrente però non si limita a incassare. "Selvaggia, stai ripetendo sempre le stesse cose…", la risposta lapidaria. Lucarelli si prende l'ultima parola: "Tu non aspetti mai il finale…", dice prima di completare il giudizio: "Sei l'unica che sta sorprendendo. La personalità viene fuori, sei imprevedibile e per questo ti darò sempre 1 o 2 punti in più".
Ballando con le stelle, lo ‘schiaffo’ di Lucarelli e Marcella Bella risponde
