(Adnkronos) –
'Tale e Quale Show' su Rai1 si aggiudica il podio degli ascolti della prima serata di ieri, venerdì 17 ottobre, con 2.910.000 spettatori pari al 19.6% di share, seguito da Canale 5 con 'Tradimento' che totalizza 2.064.000 spettatori e il 14.9% e da 'Quarto Grado' su Rete4 con 1.156.000 spettatori e l'8.7% di share. Fuori dal podio, su Italia1 'Colombiana' con 1.014.000 spettatori e il 6% di share, su Rai2 'Quelli che mi vogliono morto' intrattiene 604.000 spettatori pari al 3.5%, La7 con 'Propaganda Live' che registra 892.000 spettatori e il 6.8%, il Nove con 'Fratelli di Crozza' che ottiene 1.036.000 di telespettatori e il 6%, mentre 'FarWest' su Rai3 totalizza 548.000 spettatori (3.7%), e 'Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo' su TV8 ottiene 446.000 spettatori e il 2.8%. L'access prime time è ancora una volta della 'Ruota della fortuna' di Gerry Scotti, su Canale 5, che totalizza 4.783.000 telespettatori e uno share del 24.6%, seguito da 'Affari tuoi' con Stefano De Martino, su Rai1, con 4.384.000 spettatori e il 22.4% di share, mentre i 'Cinque Minuti' di Bruno Vespa, su Rai1, totalizzano 3.623.000 spettatori e il 19.8%, mentre 'Otto e Mezzo' su La7 conquista 1.883.000 spettatori per uno share del 9.7%.
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ascolti tv, ‘Tale e Quale Show’ su Rai1 vince la prima serata
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.