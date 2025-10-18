Alcaraz: “Sinner oggi ha giocato a ping pong”. Jannik sorride: “Grazie, mi hai lasciato un torneo”

(Adnkronos) – "Vorrei giocare così bene sempre, ovunque. È sempre bello condividere il campo con Carlos e vedere tutta la sua squadra, avete fatto un lavoro incredibile per tutta la stagione. Lavorate duramente, vincendo titoli. Grazie per avermene lasciato uno". Jannik Sinner sorride e scherza dopo la finale del Six Kings Slam vinta contro Carlos Alcaraz oggi sabato 18 ottobre. Il fuoriclasse azzurro ha dominato il match contro lo spagnolo, portando a casa un premio complessivo di 6 milioni di dollari e i complimenti dell'avversario: "Quando Jannik gioca a questo livello – ha detto il numero uno del tennis mondiale – a volte sembra che stia giocando a ping pong, non è divertente essere dall'altra parte della rete. Mi motiva a tornare in allenamento, dare il 100% e migliorare". La sfida continua. Prossima tappa? Torino, Atp Finals.
