(Adnkronos) – Un tunnel di collegamento stradale e ferroviario fra Russia e Stati Uniti, è il progetto che l'inviato speciale del Cremlino per gli investimenti esteri – il principale fautore ed estensore del riavvicinamento fra Mosca e Washington fondato sul business, in particolare sul business delle costruzioni – Kirill Dmitriev, ha avanzato dopo la telefonata fiume di ieri fra Donald Trump e Vladimir Putin. La struttura fra lo stretto di Bering e l'Alaska lunga 110 chilometri "che sarà simbolo di unità", potrebbe essere sviluppata, ha aggiunto il direttore del Fondo russo per gli investimenti diretti, in otto anni e a un costo contenuto entro gli otto miliardi di dollari. "Immaginatevi di connettere gli Stati Uniti e la Russia, le Americhe e l'Eurasia con il Putin-Trump Tunnel. Il costo complessivo sarebbe di 65 miliardi di dollari, ma la Boring Company di Elon Musk potrebbe ridurlo a meno di otto miliardi", ha aggiunto Dmitriev. "Costruiamo il futuro insieme!", l'esortazione. "Il Fondo diretto russo ha già investito e costruito il primo ponte ferroviario mai costruito fra Russia e Cina. E' arrivato il momento di connettere Russia e Stati Uniti", ha poi sottolineato.
Russia e Usa più vicini, l’idea di Mosca: un tunnel tra Stretto di Bering e Alaska per collegarli
