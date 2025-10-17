Roma, Gualtieri: “Mi ricandido a sindaco nel 2027. Lo Stadio? A breve progetto definitivo”

(Adnkronos) – Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha confermato la sua intenzione di ricandidarsi alle prossime elezioni comunali del 2027. "Per trasformare una città bisogna introdurre cambiamenti profondi, ci vogliono 10 anni di lavoro – ha sottolineato Gualtieri, ospite di 'Skytg24 Live in Rome – La scelta di aprire tantissimi cantieri, che all'inizio era sembrata un po' pazza, è una scommessa che stiamo vincendo. I primi risultati, visibili e tangibili, hanno incrinato quella rassegnazione di chi pensava che a Roma non si potesse cambiare le cose". Quanto alla "stadio della Roma si farà. A breve verrà presentato il progetto definitivo. Sarà un'intera riqualificazione di un quadrante oggi abbandonato. L'obiettivo è di aver concluso la parte autorizzativa prima di giugno del 2026".

