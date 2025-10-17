spot_img
venerdì 17 Ottobre 2025
Roma, grave incidente in ditta: muore operaio schiacciato da un macchinario, un altro è ferito

(Adnkronos) – Un operaio è morto e un altro è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nello stabilimento di una ditta in via Tiburtina a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.  A quanto si apprende dagli stessi vigili, un operaio, è rimasto schiacciato da un macchinario, è stato trovato morto mentre un secondo operaio è stato soccorso ed elitrasportato in codice rosso al pronto soccorso. Sono in corso i rilievi e gli accertamenti sull'accaduto. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

