(Adnkronos) – Oggi si celebrano a Padova i funerali di Stato dei tre carabinieri morti ieri nell'esplosione durante lo sgombero del casolare a Castel D'Azzano, in provincia di Verona: Marco Piffari, 56 anni, Davide Bernardello, 36 anni, e Valerio Daprà, 56 anni. Le esequie si terranno alle 16 nella Basilica Santa Giustina di Prato della Valle. A quanto apprende l'Adnkronos nelle scuole italiane sarà osservato un minuto di silenzio dopo la prima campanella. L'iniziativa è stata fortemente voluta dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per rendere omaggio ai militari dell'Arma. Ai funerali saranno presenti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato Ignazio La Russa. Parteciperanno anche la segretaria del Pd, Elly Schlein e una delegazione di Alleanza verdi e sinistra, composta da Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa verde, e Luana Zanella, capogruppo alla Camera.
I tre carabinieri sono stati promossi ‘per meriti speciali’ e con questi gradi saranno ricordati durante i funerali. Il brigadiere capo Valerio Daprà, 56 anni di stanza a Padova, è stato promosso a maresciallo. Il suo collega, il carabiniere scelto Davide Bernardello di 36 anni, è stato promosso ad appuntato. Il luogotenente Marco Piffari, 56 anni, in servizio a Mestre ma che viveva anch’egli in provincia di Padova, è stato promosso a sottotenente.
Padova, oggi i funerali di Stato dei tre carabinieri morti a Castel D'Azzano
