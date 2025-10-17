(Adnkronos) – "La ristorazione è riuscita a garantire nel suo complesso un elemento, in Italia, che lo rende distintivo sia sul territorio nazionale sia nella sua proiezione di carattere internazionale: quello della qualità. Sia la ristorazione tradizionale sia le grandi catene hanno scelto di salvaguardare l’elevato standard di qualità dei prodotti che offrono alle persone che acquistano e consumano”. Così Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, partecipando a Milano all’edizione 2025 dell’Aigrim Day – Forum della ristorazione in catena, l’appuntamento annuale che fa il punto sull’evoluzione del mercato della ristorazione organizzata e sulle principali sfide del futuro coinvolgendo i principali player del mercato, le aziende della filiera, i rappresentanti del mondo associativo e le istituzioni. “Vorrei ringraziare, anche per questo, il mondo della ristorazione: è uno dei settori più vivaci e nel momento in cui c'è un'espansione dal punto di vista turistico della nostra nazione è evidente che ci siamo dati in crescita. È un comparto che ha sofferto particolarmente, quello che probabilmente durante il periodo Covid ha sofferto più di qualsiasi altra attività” ha concluso Lollobrigida.
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Lollobrigida: “Mondo della ristorazione ha garantito sempre alta qualità”
