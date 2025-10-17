(Adnkronos) – “Il mercato del lavoro sta andando bene e quando le cose vanno bene bisogna impegnarsi per rendere stabile questa condizione. E' anche il momento giusto per investire e dare continuità a una serie positiva di numeri che indicano dei record in termini di tasso di disoccupazione, che è in media europea, e di tasso di occupazione”. Questo quanto detto da Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali durante il panel dal titolo 'La questione demografica e la crescita dell’occupazione', inserito nel programma di StatisticAll. Il festival della statistica e della demografia si sta svolgendo a Treviso. “Questi dati ci portano a fare delle riflessioni e ne abbiamo parlato anche con il presidente di Istat. Vediamo che l’occupazione va bene al Sud e ci sono segnali positivi su donne e giovani” ha spiegato il ministro. “La manovra di bilancio – prosegue – deve ribadire l'attenzione al lavoro e soprattutto ai redditi, siamo intervenuti sulla riduzione del cuneo fiscale rendendolo strutturale e abbiamo comunicato che 2 miliardi di euro sono destinati al lavoro e alla produttività”. Infine il ministro del lavoro parla del salario minimo: “Siamo sempre stati contrari perché ci sembra una scelta che comprime l'autonomia delle parti, comprime l'autonomia negoziale e mortifica quelle che sono invece delle capacità negoziali importanti che hanno le nostre parti sociali, una tradizione di valorizzazione dei contratti collettivi”.
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Landini: “Cortigiana? Nessun sessismo, ridirei quello che ho detto”. Ma la Crusca dà ragione a Meloni
Lavoro, Calderone a StatisticAll: “E’ il momento giusto per investire”
(Adnkronos) – “Il mercato del lavoro sta andando bene e quando le cose vanno bene bisogna impegnarsi per rendere stabile questa condizione. E' anche il momento giusto per investire e dare continuità a una serie positiva di numeri che indicano dei record in termini di tasso di disoccupazione, che è in media europea, e di tasso di occupazione”. Questo quanto detto da Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali durante il panel dal titolo 'La questione demografica e la crescita dell’occupazione', inserito nel programma di StatisticAll. Il festival della statistica e della demografia si sta svolgendo a Treviso. “Questi dati ci portano a fare delle riflessioni e ne abbiamo parlato anche con il presidente di Istat. Vediamo che l’occupazione va bene al Sud e ci sono segnali positivi su donne e giovani” ha spiegato il ministro. “La manovra di bilancio – prosegue – deve ribadire l'attenzione al lavoro e soprattutto ai redditi, siamo intervenuti sulla riduzione del cuneo fiscale rendendolo strutturale e abbiamo comunicato che 2 miliardi di euro sono destinati al lavoro e alla produttività”. Infine il ministro del lavoro parla del salario minimo: “Siamo sempre stati contrari perché ci sembra una scelta che comprime l'autonomia delle parti, comprime l'autonomia negoziale e mortifica quelle che sono invece delle capacità negoziali importanti che hanno le nostre parti sociali, una tradizione di valorizzazione dei contratti collettivi”.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.