Formula 1, oggi prove libere e qualifiche Sprint del Gp Stati Uniti: orari e dove vederle in tv

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Il Mondiale riparte dal circuito delle Americhe di Austin, dove oggi, venerdì 17 ottobre, andranno in scena le prove libere e le qualifiche della gara Sprint del Gp degli Stati Uniti – in diretta tv e streaming. Si riparte dal successo della Mercedes di George Russell nel Gp di Singapore, con Max Verstappen, a caccia di una clamorosa rimonta nella classifica Piloti, secondo e Lando Norris seguito dall'altra McLaren, quella del compagno di scuderia e leader del Mondiale Oscar Piastri. A caccia di riscatto la Ferrari, che l'anno scorso su questo circuito piazzò una clamorosa doppietta con Charles Leclerc e Carlos Sainz. Le prove libere e le qualifiche per la gara Sprint del Gp degli Stati Uniti sono in programma oggi, venerdì 17 ottobre. L'unica sessione di prove libere si svolgerà alle 19.30 ora italiana, mentre per le qualifiche alla gara corta di domani, sabato 18, bisognerà aspettare le 23.30. Le prove libere e le qualifiche Sprint saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, ma saranno visibili anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)