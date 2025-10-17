(Adnkronos) – "Intorno alle 22.20 abbiamo sentito un boato. Pensavamo fossero i ragazzini che qui fanno i botti di Natale, ma la deflagrazione era davvero troppo forte. Noi abitiamo in fondo alla via e abbiamo sentito le pareti tremare. Mia zia, che abita invece proprio qui accanto, ci ha raccontato di una esplosione forte, che ha fatto cascare i quadri. La paura è stata tanta”. Lo dice all’Adnkronos una vicina di casa di Sigfrido Ranucci. dopo l'esplosione dell'auto del conduttore di Report nella notte. A terra, davanti al cancello dell’abitazione del giornalista a pochi passi dal mare, nel comune di Pomezia, i vetri, i pezzi della carrozzeria della macchina fatta esplodere, le tegole e l’intonaco del muro di recinzione. “Sappiamo chi vive qui – continua la donna – ma non ho pensato a una bomba, anche perché mai ci sono stati episodi simili. La mia impressione iniziale anzi è stata di una macchina elettrica esplosa. In strada era pieno di gente, chi non poteva scendere era affacciato alle finestre. L’atmosfera era davvero concitata”. (di Silvia Mancinelli)
Bomba distrugge auto di Ranucci, la vicina: “Un boato, abbiamo sentito le pareti tremare”
