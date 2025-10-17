spot_img
venerdì 17 Ottobre 2025
Attentato a Ranucci, Storace: “Tutti ritirino le querele contro di lui”

(Adnkronos) – "A mente fredda voglio dire a destra e a sinistra che se un giornalista subisce un attentato, la solidarietà va manifestata soprattutto con un gesto: ritirando qualunque querela contro di lui. Con ciò che è accaduto a Ranucci siamo oltre ogni limite: ed è inaccettabile che da qualcuno di sinistra si punti l'indice contro la destra e che da qualcuno di destra si scriva che Sigfrido se la sia cercata". Lo scrive su X Francesco Storace, ex ministro e presidente della Regione Lazio e ora conduttore su Rai Radio 1 della trasmissione 'Il rosso e il nero'.  
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

