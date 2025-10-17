Anche tu puoi salvare una vita: successo per l’evento della Croce Rossa al Quasar Village

La Settimana della Rianimazione Cardiopolmonare, promossa su invito del Parlamento Europeo e sostenuta in tutta Italia dalla Croce Rossa Italiana, ha fatto tappa oggi al Quasar Village di Corciano con l’iniziativa “Anche tu puoi salvare una vita”, organizzata dal Comitato CRI di Corciano, tra i più attivi del territorio umbro.

L’evento ha avuto come obiettivo la sensibilizzazione dei cittadini sull’importanza di conoscere e saper eseguire le manovre salvavita. Nel corso della giornata, volontari e istruttori hanno tenuto micro-lezioni e dimostrazioni pratiche di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e sull’uso del defibrillatore semiautomatico (DAE), aperte a tutti: adulti, famiglie e ragazzi.

“Il vero soccorritore è il cittadino, la persona che interviene subito, nei primi istanti che possono davvero fare la differenza – ha ricordato il Comitato CRI di Corciano –. Imparare a riconoscere un arresto cardiaco e saper agire tempestivamente significa poter salvare una vita.”

Durante l’iniziativa, gli istruttori della Croce Rossa Italiana Stefano Castellani, Laura Galli ed Elga Telatin hanno mostrato al pubblico le tecniche corrette di rianimazione e fornito materiali informativi per diffondere la cultura della prevenzione e del primo soccorso.

L’appuntamento di oggi si è inserito nel quadro delle attività promosse su tutto il territorio nazionale in occasione della Settimana della Rianimazione Cardiopolmonare, realizzata grazie al coordinamento dei comitati locali della Croce Rossa Italiana in collaborazione con IRC – Italian Resuscitation Council, Ministero della Salute e Servizio 118.