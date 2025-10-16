(Adnkronos) – Dopo settimane di audizioni e scelte difficili, X Factor 2025 arriva al suo ultimo capitolo prima dei live show. Oggi, giovedì 16 ottobre, alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, arriva l’attesissima puntata delle Last Call. Per i concorrenti è l’ultima occasione di conquistare un posto nei live: i quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi sceglieranno tre artisti per ciascuno, che potranno accedere alla fase successiva dello show . Saranno scelte complesse, per i giudici, e le compiranno con un meccanismo spietato ma che punta a individuare il terzetto migliore possibile. Tornano infatti sul palco le fatidiche sedie, quest’anno saranno tre, che dovranno essere riempite man mano che le esibizioni avranno convinto i giudici: una volta riempite, poi, arriveranno i temutissimi ed elettrizzanti switch. Nessun aspirante concorrente, quindi, sarà al sicuro fino a quando il giudice non avrà espresso tutti i suoi pareri: sarà un momento cruciale, carico di tensione e di emozioni, in cui ogni performance potrà cambiare tutto e determinare la composizione definitiva delle squadre. Nel backstage, a sostenere e incoraggiare i concorrenti, ci sarà come sempre Giorgia, con la sua sensibilità e la sua energia. Dopo le Last Call, la gara entrerà finalmente nella sua fase più spettacolare, i live show, a partire da giovedì 23 ottobre, sempre alle 21.15 su Sky e NOW.
X Factor 2025, al via le Last Call prima dei live: cosa sono
