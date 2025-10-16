spot_img
giovedì 16 Ottobre 2025
spot_img

Treviso, recuperata auto nel Sile: morte le due persone a bordo

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – A Silea (Treviso) oggi pomeriggio è stata ripescata dalle acque del fiume Sile un'auto con a bordo una donna di 55 anni e un uomo di 52, entrambi morti. I due erano figli della 77enne recuperata ormai senza vita il 10 ottobre scorso dal medesimo fiume ma a Meolo, in provincia di Venezia. L'intera famiglia era residente a Mirano (Venezia) ed era seguita dai servizi sociali. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie