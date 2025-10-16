(Adnkronos) – Lorenzo Sonego batte lo statunitense Aleksandar Kovacevic, n. 69 del mondo, e vola ai quarti di finale dell'Atp di Stoccolma. L'azzurro, n. 47 Atp, ha passato il turno con il punteggio di 7-6 (3) 6-1 in poco meno di un'ora e mezza di gioco.
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Sonego batte Kovacevic e vola ai quarti
(Adnkronos) – Lorenzo Sonego batte lo statunitense Aleksandar Kovacevic, n. 69 del mondo, e vola ai quarti di finale dell'Atp di Stoccolma. L'azzurro, n. 47 Atp, ha passato il turno con il punteggio di 7-6 (3) 6-1 in poco meno di un'ora e mezza di gioco.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.