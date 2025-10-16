spot_img
giovedì 16 Ottobre 2025
Sonego batte Kovacevic e vola ai quarti

(Adnkronos) – Lorenzo Sonego batte lo statunitense Aleksandar Kovacevic, n. 69 del mondo, e vola ai quarti di finale dell'Atp di Stoccolma. L'azzurro, n. 47 Atp, ha passato il turno con il punteggio di 7-6 (3) 6-1 in poco meno di un'ora e mezza di gioco.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

