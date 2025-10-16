(Adnkronos) – Il numero uno del mondo Carlos Alcaraz è il primo finalista del Six Kings Slam, il ricco torneo di esibizione in corso di svolgimento a Riad. Lo spagnolo sconfigge lo statunitense Taylor Fritz, numero 4 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 10 minuti. Alcaraz aspetta in finale, in programma sabato 18 ottobre, il vincente del match che inizierà tra pochi minuti tra l'azzurro Jannik Sinner, numero 2 del mondo e il serbo Novak Djokovic, numero 5 Atp.
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Milano Cortina 2026, ‘armonia’ per abbracciare il mondo: come sarà la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi
Six Kings Slam, è Alcaraz il primo finalista
(Adnkronos) – Il numero uno del mondo Carlos Alcaraz è il primo finalista del Six Kings Slam, il ricco torneo di esibizione in corso di svolgimento a Riad. Lo spagnolo sconfigge lo statunitense Taylor Fritz, numero 4 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 10 minuti. Alcaraz aspetta in finale, in programma sabato 18 ottobre, il vincente del match che inizierà tra pochi minuti tra l'azzurro Jannik Sinner, numero 2 del mondo e il serbo Novak Djokovic, numero 5 Atp.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.