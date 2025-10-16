(Adnkronos) – Il 69° Congresso nazionale degli ingegneri si è concluso oggi ad Ancona con la presentazione dei risultati del workshop ‘Visioni per l’ordine professionale di domani’, seguito dal dibattito sul Documento programmatico 2025 e la votazione conclusiva. “Nel corso del Congresso – ha spiegato Angelo Domenico Perrini, presidente del Cni – abbiamo trattato tutti quelli che sono i temi più importanti della categoria in un momento delicato, anche perché stiamo affrontando la questione della riforma delle professioni. Per gli ingegneri è un momento determinante per il consolidamento delle competenze e la ridefinizione delle attività riservate a salvaguardia della sicurezza della società civile. Il mondo avanza in maniera frenetica e noi dobbiamo essere pronti a queste nuove sfide. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i congressisti per la partecipazione ai lavori di questo Congresso e gli Ordini di Ancona e Macerata per l’ottima organizzazione”.
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Professioni, Perrini (Cni): “Congresso ha affrontato temi importanti per categoria ingegneri”
(Adnkronos) – Il 69° Congresso nazionale degli ingegneri si è concluso oggi ad Ancona con la presentazione dei risultati del workshop ‘Visioni per l’ordine professionale di domani’, seguito dal dibattito sul Documento programmatico 2025 e la votazione conclusiva. “Nel corso del Congresso – ha spiegato Angelo Domenico Perrini, presidente del Cni – abbiamo trattato tutti quelli che sono i temi più importanti della categoria in un momento delicato, anche perché stiamo affrontando la questione della riforma delle professioni. Per gli ingegneri è un momento determinante per il consolidamento delle competenze e la ridefinizione delle attività riservate a salvaguardia della sicurezza della società civile. Il mondo avanza in maniera frenetica e noi dobbiamo essere pronti a queste nuove sfide. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i congressisti per la partecipazione ai lavori di questo Congresso e gli Ordini di Ancona e Macerata per l’ottima organizzazione”.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.