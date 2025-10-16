spot_img
giovedì 16 Ottobre 2025
Perù, scontri a Lima dopo manifestazione contro nuovo governo: un morto e oltre 100 feriti

(Adnkronos) – Un uomo è stato ucciso e almeno cento persone sono rimaste ferite a Lima, in Perù, negli scontri scoppiati nella notte dopo una delle manifestazioni contro il nuovo governo. Ad annunciarlo è stata la presidenza peruviana. "Deploro la morte di Eduardo Ruiz Sanz, 32 anni", ha scritto su X il presidente ad interim peruviano José Jeri, dopo che migliaia di persone hanno sfilato in tutto il Paese per esprimere la loro rabbia e denunciare il numero senza precedenti di omicidi e casi di racket attribuiti alla criminalità organizzata. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

