giovedì 16 Ottobre 2025
Ostia, morto il ragazzo accoltellato dopo una lite

(Adnkronos) – E' morto il ragazzo di Roma ferito intorno alle 23 di ieri sera a Ostia con una coltellata alla coscia destra al culmine di una lite. Il giovane era stato trasportato d'urgenza all'ospedale Grassi e sottoposto a intervento chirurgico. Il 20enne era stato accoltellato intorno alle 23 di ieri in via Forni, a Nuova Ostia, dopo una lite tra più persone, forse per motivi di droga.   
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

