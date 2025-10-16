(Adnkronos) – Il 70° Congresso nazionale degli ingegneri si terrà a Trieste nel 2026. L’annuncio è stato dato oggi i occasione della giornata di chiusura dell’edizione 2025, dal titolo ‘Visioni’. Un evento ‘itinerante’ che ha avuto come tappa principale il Teatro delle Muse di Ancona; a poche centinaia di metri dal porto attraccata una nave da crociera che ha ospitato oltre 1.300 congressisti provenienti da tutta Italia. E proprio con la ‘nave-albergo’ gli ingegneri sono salpati alla volta di Rijeka, in Croazia, per uno scambio culturale e professionale tra i colleghi dei due Paesi. L’obiettivo raggiunto è stato quello di mettere a confronto informazioni, condividere conoscenze e scambiare pareri e punti di vista su argomenti di valenza internazionale.
Nel 2026 il 70° Congresso nazionale ingegneri si terrà a Trieste
