(Adnkronos) – Il gip di Roma ha disposto il divieto di esercizio della professione, per un anno, per Marco e Marco Antonio Procopio, padre e figlio medici, indagati per omicidio colposo in relazione alla morte di
Margaret Spada, la 22enne deceduta dopo essersi sottoposta lo scorso 4 novembre a un intervento di rinoplastica parziale in uno studio medico di viale Cesare Pavese. Per Marco Procopio la procura di Roma aveva chiesto anche gli arresti domiciliari, richiesta che non è stata accolta dal giudice dopo l'interrogatorio preventivo. "La richiesta di arresti domiciliari per uno dei miei assistiti – commenta all'Adnkronos l'avvocato Domenico Oropallo, difensore dei due chirurghi estetici – era palesemente ridondante ed è stata giustamente respinta. Per quanto riguarda il divieto di esercizio della professione per un anno, ritenevo e ritengo insussistente il requisito dell'attualità. A un anno dal fatto somiglia più a una sanzione che a una misura cautelare. Valuteremo se ricorrere al Riesame".
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Margaret Spada, morta a 22 anni per una rinoplastica: per i 2 medici divieto dell’esercizio della professione per un anno
(Adnkronos) – Il gip di Roma ha disposto il divieto di esercizio della professione, per un anno, per Marco e Marco Antonio Procopio, padre e figlio medici, indagati per omicidio colposo in relazione alla morte di
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.