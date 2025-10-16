Jim Carrey in trattative per il ruolo del capofamiglia George nel live-action de ‘I pronipoti’

(Adnkronos) –

Jim Carrey è in trattative per interpretare George Jetson nel film live-action di 'The Jetsons'. Lo rivela 'Variety'. Il progetto è in fase di sviluppo presso Warner Bros. Discovery, con la regia affidata a Josh Greenbaum ('Barb and Star Go to Vista Del Mar'). Il film, prodotto da Hanna-Barbera Studios Europe, sarà ambientato in un futuro retrofuturistico e promette di mantenere lo spirito satirico della serie originale, che debuttò nel 1962 e in Italia divenne 'I pronipoti'. Carrey, noto per ruoli iconici in 'The Mask', 'Ace Ventura' e 'The Truman Show', tornerebbe così alla commedia live-action dopo anni di assenza dal grande schermo. Se l’accordo andrà in porto, Carrey porterà sullo schermo il capofamiglia della celebre serie animata, ambientata in un futuro retrofuturistico. La sceneggiatura è firmata da Matt Lieberman, già autore di 'Free Guy', mentre la produzione è affidata a Rideback, lo studio dietro 'The Lego Movie'. Carrey è ancora in fase di negoziazione per il ruolo ma il fatto che si parli di lui è stato accolto con entusiasmo dai fan e dagli addetti ai lavori, che vedono in lui il perfetto interprete per il capofamiglia Jetson, alle prese con robot domestici, automobili volanti e una vita ipertecnologica.

