(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 6,5 gradi della scala Richter ha colpito oggi la provincia orientale indonesiana di Papua, secondo quanto riferito dall'US Geological Survey. Non è stato attivato l'allarme tsunami. L'epicentro del sisma, che ha colpito intorno alle 14:48 ora locale è stato localizzato a circa 200 chilometri da Jayapura, l'ipocentro a una profondità di 35 chilometri, secondo l'USGS.
Indonesia, terremoto di magnitudo 6,5 nella provincia orientale di Papua
