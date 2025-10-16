(Adnkronos) – "Al Governo chiediamo la decontribuzione degli aumenti contrattuali, se non integrale, almeno calmierata. La seconda richiesta riguarda il tema dell’housing che è molto attuale”. Lo dice Riccardo Orlandi, presidente di Aigrim-Fipe, all’edizione 2025 dell’Aigrim Day – Forum della ristorazione in catena a Milano, l’appuntamento annuale che fa il punto sull’evoluzione del mercato della ristorazione organizzata e sulle principali sfide del futuro coinvolgendo i principali player del mercato, le aziende della filiera, i rappresentanti del mondo associativo e le istituzioni. “L’obiettivo di Aigrim Day è riunire gli stakeholder, le aziende associate e anche la politica – prosegue Orlandi – Crediamo fortemente che una giornata di questo tipo possa dare spunti e riflessioni per un mercato che rappresenta una quota importante per l’Italia visto che siamo oltre il 10%”. Un importante progetto coinvolge la Tunisia: “Il settore è in crescita, ma c’è una crisi generalizzata nella ricerca del personale che riguarda tutto il mondo del lavoro – spiega Orlandi – Per questo abbiamo deciso di provare a portare in Italia della forza lavoro immigrata e formata. È un progetto pilota, partiremo con numeri bassi, ma significativi, sperando che in futuro possano crescere. Abbiamo avuto la collaborazione importante di Fipe Commercio ed è arrivato il via libera della Tunisia. L’obiettivo è avere questi lavoratori immigrati formati per l’inizio della stagione estiva” conclude Orlandi.
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Food, Orlandi (Aigrim-Fipe): “Chiediamo decontribuzione aumenti contrattuali”
(Adnkronos) – "Al Governo chiediamo la decontribuzione degli aumenti contrattuali, se non integrale, almeno calmierata. La seconda richiesta riguarda il tema dell’housing che è molto attuale”. Lo dice Riccardo Orlandi, presidente di Aigrim-Fipe, all’edizione 2025 dell’Aigrim Day – Forum della ristorazione in catena a Milano, l’appuntamento annuale che fa il punto sull’evoluzione del mercato della ristorazione organizzata e sulle principali sfide del futuro coinvolgendo i principali player del mercato, le aziende della filiera, i rappresentanti del mondo associativo e le istituzioni. “L’obiettivo di Aigrim Day è riunire gli stakeholder, le aziende associate e anche la politica – prosegue Orlandi – Crediamo fortemente che una giornata di questo tipo possa dare spunti e riflessioni per un mercato che rappresenta una quota importante per l’Italia visto che siamo oltre il 10%”. Un importante progetto coinvolge la Tunisia: “Il settore è in crescita, ma c’è una crisi generalizzata nella ricerca del personale che riguarda tutto il mondo del lavoro – spiega Orlandi – Per questo abbiamo deciso di provare a portare in Italia della forza lavoro immigrata e formata. È un progetto pilota, partiremo con numeri bassi, ma significativi, sperando che in futuro possano crescere. Abbiamo avuto la collaborazione importante di Fipe Commercio ed è arrivato il via libera della Tunisia. L’obiettivo è avere questi lavoratori immigrati formati per l’inizio della stagione estiva” conclude Orlandi.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.