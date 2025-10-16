spot_img
giovedì 16 Ottobre 2025
Festa Roma, Bertoja: “L’acqua come arte e responsabilità, ispirata alla Venere di Botticelli”

(Adnkronos) – “Abbiamo pensato alla Venere di Botticelli, il famoso quadro, in cui l’acqua è vista come creatrice di vita, come simbolo di creatività e di arte. Il protagonista rappresenta invece l’umanità: un’umanità che gioca con ciò che crea, ma che nel confronto con la bellezza si rende anche responsabile dei problemi del proprio tempo”, ha dichiarato Hari Bertoja, regista de “I Custodi dell’Acqua” vincitore del Premio Acea per il miglior cortometraggio dal tema cui prende il titolo, in concorso all’interno del contest I mille volti dell’acqua. La premiazione si è svolta nel Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica durante la serata inaugurale della Festa del Cinema. “Ogni epoca – ha aggiunto – è come un contenitore in cui l’acqua prende forma e si fa sostanza. Anche noi, nella nostra epoca, siamo quel contenitore: possiamo diventare la sostanza di come sarà il futuro, anche se non è ancora scritto”. 
