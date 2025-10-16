(Adnkronos) – "Rappresentiamo oggi 247 soci distribuiti in tutte le regioni d’Italia, che hanno prodotto oltre 11mila concerti, pari al 44% di tutti gli eventi di musica classica e jazz in Italia. Il nostro volume d’affari supera i 112 milioni di euro, con un contributo pubblico del Fondo Unico per lo Spettacolo di circa 19 milioni. Solo il 20% delle nostre attività è sostenuto dallo Stato, il resto è frutto della capacità delle associazioni di attrarre risorse pubbliche e private. È un segnale di vitalità che va incoraggiato". Lo ha dichiarato Francescantonio Pollice, presidente Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali) in occasione della presentazione del rapporto Aiam 2024 sulle attività musicali in Italia e all’estero illustrato presso il Ministero della Cultura a Roma. "Chiediamo che il sostegno statale sia proporzionato alla produttività: più risultati, più contributi. È giusto rendicontare come i fondi vengono impiegati e quale impatto producono per la musica italiana", ha concluso.
Cultura, Pollice (Aiam): “Valutare fondi pubblici in base alla produttività”
