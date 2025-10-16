spot_img
giovedì 16 Ottobre 2025
spot_img

Comolake, Primo (Txt Group): “Sovranità digitale passa da quella del dato”

adn-ultimora
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – "La sovranità digitale passa dalla sovranità del dato". Raffaele Primo, Managing Director di Txt Group, a Comolake. "La sovranità del dato non è solo un aspetto tecnologico, è un aspetto principalmente procedurale e di postura", prosegue ancora. "Quando parlo di postura – evidenzia Primo – intendo il modo in cui andiamo ad approcciarci alla pubblica amministrazione. Anche perché è importante non lavorare per la pubblica amministrazione, ma con la pubblica amministrazione", conclude.   
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie