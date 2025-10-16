spot_img
giovedì 16 Ottobre 2025
ComoLake, Noci: “Serve commissario straordinario per transizione digitale”

adn-primapagina
Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – "Per l'Italia serve un commissario straordinario" per la transizione digitale "perché nonostante gli sforzi compiuti con il Pnrr, che ha migliorato il quadro della trasformazione digitale, c’è molto da fare". Lo ha detto oggi Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano, intervenuto alla plenaria del Digital Innovation Forum, in corso a Cernobbio.  "Dobbiamo auspicare – ha poi aggiunto – che l’assetto organizzativo degli enti locali segua i principi che rappresentano l’intelligenza artificiale: economie di rete e big data. Dobbiamo superare questa infausta architettura a 8000 enti locali definita da Napoleone". 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

