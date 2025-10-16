(Adnkronos) – "Il 50% della popolazione adulta italiana usa l'app Io". Così Alessandro Moricca, amministratore unico di PagoPA, nel corso di Comolake. "A un anno dal lancio stiamo già lavorando alle prossime evoluzioni", afferma.
Comolake, Moricca (PagoPa): “50% popolazione adulta italiana usa app Io”
