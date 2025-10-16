spot_img
giovedì 16 Ottobre 2025
Comolake, Moricca (PagoPa): “50% popolazione adulta italiana usa app Io”

(Adnkronos) – "Il 50% della popolazione adulta italiana usa l'app Io". Così Alessandro Moricca, amministratore unico di PagoPA, nel corso di Comolake. "A un anno dal lancio stiamo già lavorando alle prossime evoluzioni", afferma.  
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

