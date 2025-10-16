Bari, omicidio con modalità mafiose e rapina: arresti

(Adnkronos) – Dalle prime ore di questa mattina è in corso un’operazione del Comando Provinciale dei carabinieri di Bari, finalizzata all’arresto dei presunti autori dell’omicidio aggravato dalle modalità mafiose e di una rapina a mano armata, commessi in Gioia del Colle nel 2015 e nel 2016. L'indagine è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica del capoluogo pugliese. Maggiori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa, che si terrà alle 11 nella sede della Procura, alla presenza del procuratore aggiunto coordinatore della Dda e del comandante provinciale dei carabinieri di Bari.

