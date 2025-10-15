spot_img
mercoledì 15 Ottobre 2025
Veneto, la mossa di Zaia: “Mi candido capolista in tutte le province”

(Adnkronos) – ''Se sono un problema, allora cercherò di diventare un problema reale… Ho una soluzione per essere un problema reale: mi candido capolista in tutte le province…''. Lo ha detto il governatore uscente Luca Zaia stasera a Padova alla presentazione della campagna elettorale di Alberto Stefani alle regionali in Veneto. "Voglio dire ancora una cosa. Qui la partita è una sola: dobbiamo prendere molto più dei lombardi ed è chiusa lì…''. Lo ha detto il governatore uscente del Veneto, Luca Zaia, parlando a Padova per aprire la campagna elettorale di Alberto Stefani.  
