Jannik Sinner torna in campo al Six Kings Slam, oggi mercoledì 15 ottobre, e lo fa con una novità. Il fuoriclasse azzurro, per la prima volta dopo mesi, scende in campo senza il manicotto al braccio destro nel match dei quarti di finale del ricchissimo torneo arabo contro Stefanos Tsitsipas. Jannik indossava ormai questo supporto dagli ottavi di Wimbledon contro Dimitrov, superati dopo il ritiro del bulgaro. Sinner si era allenato a Riad senza manicotto anche nei giorni scorsi.
Sinner, ‘rinascita’ al Six Kings Slam. Jannik torna in campo senza manicotto
