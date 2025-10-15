Pmi, al via la nuova campagna di Artigiano in Fiera firmata Ied

(Adnkronos) – Si rinnova dal 6 al 14 dicembre a Fieramilano Rho l’appuntamento con Artigiano in Fiera, il più importante evento al mondo dedicato agli artigiani e alle micro e piccole imprese, che quest'anno taglia il traguardo della trentesima edizione. Con circa 2.800 artigiani provenienti da circa 90 Paesi, distribuiti su 9 padiglioni, la manifestazione si annuncia ricchissima e promette un viaggio tutto da vivere tra oggetti unici, culture, saperi e sapori. In linea con il tema dell’anno È il momento della “persona”, la fiera continua la sua missione di valorizzare e sostenere gli artigiani di tutto il mondo che esprimono con il proprio lavoro la bellezza, la bontà e il valore delle arti e dei mestieri. A diffondere e rafforzare questo messaggio è la nuova campagna crossmediale per web, stampa, radio, TV e affissioni, nata dalla quinta collaborazione consecutiva con Ied – Istituto Europeo di Design. La creatività scelta, dal titolo “Artigiano in fiore”, è firmata da Tommaso Grimani, giovane illustratore (classe 2002) originario di Lovere sul Lago d’Iseo, ed è frutto di un contest realizzato tra 15 giovani talenti di diversi corsi Triennali e Master dell’Istituto. Su un suggestivo sfondo rosso l'immagine racconta la creatività artigiana attraverso la metafora di una pianta composta da oggetti d'artigianato, innaffiata con cura da un artigiano in erba affiancato da una figura più anziana, ponendo al centro l'unione tra la tradizione e il futuro del saper fare. La lampada in cima rappresenta il risultato del processo creativo: l’idea e l’originalità prendono forma grazie alla maestria e alla passione di un'umanità al lavoro. "Artigiano in Fiera continua a investire nel futuro, dedicando attenzione alle nuove generazioni. Anche per questa edizione si rinnova la proficua collaborazione con Ied, contando sulla creatività e sul talento degli studenti e alumni dei corsi di Graphic Design e Illustrazione e Animazione – ha commentato Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi. Spa – Così come l’illustrazione scelta per questa edizione, Artigiano in Fiera promuove imprese artigiane che interpretano una concezione di lavoro e di economia che mette al centro la “persona” e che valorizza il saper fare, il rispetto delle tradizioni, la sostenibilità, l'innovazione, la qualità e un'attenzione alla materia prima nel rispetto della natura. Con il suo gesto creativo l'artigiano è la figura che in modo particolare incarna l'espressione autentica di un'umanità al lavoro. Oggi scegliere la "via artigiana" significa abbracciare una dimensione del lavoro più umana e sostenibile che rappresenta un contributo reale, vivo, prezioso: un patrimonio universale per tutta l’umanità".

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)