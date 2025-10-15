(Adnkronos) –
Nuovo record per l'oro che sale fino a 4.188 dollari l'oncia per i contratti spot (+1%) e a 4.214,19 dollari per i future (+1,22%), sospinto dalle tensioni commerciali tra Usa e Cina sui dazi. In un mese i future sul metallo giallo hanno guadagnato il 13%; in un anno quasi il 58%. Intanto l'attesa di nuovi tagli dei tassi da parte della Federal Reserve impatta sul dollaro che cala dello 0,2% sull'euro. In calo anche i rendimenti dei tresury bond a 10 anni al 4,01% (-2 punti base).
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Oro ancora da record, impennata per le tensioni Usa-Cina sui dazi
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.